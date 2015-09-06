Лагард: Україна здивувала світ швидкістю реформ, її економіка стає сильнішою

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції з президентом України Петром Порошенком заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

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«Я маю сказати, що Україна здивувала світ, досягнувши того, чого вона досягнула за короткий проміжок часу, - сказала Лагард. – Було дуже важко досягти тієї макроекономічної стабілізації, яка наразі закріплюється, отримати економіку, яка вже показує ознаки відновлення».

За словами Лагард, унікальною ситуацією для світу є й те, що в Україні жінки очолюють міністерство фінансів та Національний банк.

«Це дійсно унікально», - сказала Лагард.

Серед основних чинників, які сприяли відновленню економіки, Лагард назвала відновлення банківського сектору.

«Це сигнал того, що економіка стає потужнішою. Це сигнал інвесторам такий: будьте впевнені в тому, що команда, яка працює і проводить реформи, дотримується слова, забезпечуватиме краще життя для людей», - наголосила директор МВФ.