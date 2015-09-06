Корупцію в податковій системі знищить максимальне її спрощення - Яценюк

Принцип справедливості, зазначив Арсеній Яценюк, полягає в наступному: “Той, хто заробляє, повинен отримати свою законно зароблену частину доходу. І бюджет повинен також отримати свою частину доходу від відповідних заробітків. При цьому податки, сплачені до бюджету, повинні прозоро і чесно використовуватися, про що повинен знати кожний український громадянин”.

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Другий принцип, наголосив глава уряду – це принцип рівності: “Це означає, що податки сплачують всі, що система оподаткування рівна для всіх. І жодних винятків в залежності від компанії чи олігарха, який володіє цією компанією, не повинно бути”.

Ще один принцип нової податкової політики - це простота: “Найкращий спосіб побороти корупцію в податковій системі і зробити так, щоби всі платили податки, - це максимально її спростити”.

“Четвертий принцип – передбачуваність податкової політики. Підприємець повинен знати, які податки встановлені, які податки і коли будуть змінюватися, для того щоб він міг легко прогнозувати свій бізнес”, - зазначив Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що уряд провів перший етап податкової реформи і наголосив на необхідності перейти до другого етапу реформування податкової системи. Запровадження податків в країні має стати предметом суспільного консенсусу, наголосив прем'єр.