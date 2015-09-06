Збереження коаліції є інструментом збереження країни – Порошенко

23:01, 06 вересня 2015
Політика
89 0

Президент України Петро Порошенко заявляє, що збереження коаліції є лише інструментом збереження країни.

Фото УНИАН

Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам.

“Мова насправді зараз йде не про збереження коаліції, мова йде про збереження України, рятування її... Коли ми зараз говоримо про збереження, я думаю як президент, як гарант Конституції, як верховний головокомандувач про національну безпеку і збереження країни. А збереження коаліції — це є лише інструментом збереження країни. Чотири політичні сили заявили, що вони будуть і залишаються у складі чинної коаліції, одна політична сила прийняла рішення вийти із коаліції, приєднатися до «Опозиційного блоку»... Це її вибір”, - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко не чув, щоб в коаліції вели мову про зміну уряду

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня після ухвалення у першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про вихід його політичної сили з парламентської коаліції і перехід партії в опозицію.

Крім того, фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу п'ятьох депутатів, які 31 серпня підтримали у першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Рішення було прийнято щодо Ганни Гопко, Вікторії Пташник, Остапа Єднака, Павла Кишкаря та Віктора Кривенка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter