Збереження коаліції є інструментом збереження країни – Порошенко

Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам.

“Мова насправді зараз йде не про збереження коаліції, мова йде про збереження України, рятування її... Коли ми зараз говоримо про збереження, я думаю як президент, як гарант Конституції, як верховний головокомандувач про національну безпеку і збереження країни. А збереження коаліції — це є лише інструментом збереження країни. Чотири політичні сили заявили, що вони будуть і залишаються у складі чинної коаліції, одна політична сила прийняла рішення вийти із коаліції, приєднатися до «Опозиційного блоку»... Це її вибір”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня після ухвалення у першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про вихід його політичної сили з парламентської коаліції і перехід партії в опозицію.

Крім того, фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу п'ятьох депутатів, які 31 серпня підтримали у першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Рішення було прийнято щодо Ганни Гопко, Вікторії Пташник, Остапа Єднака, Павла Кишкаря та Віктора Кривенка.