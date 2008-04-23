Тимошенко боїться перетворити боротьбу з корупцією на боротьбу з дітьми

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд має намір контролювати кожен етап тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на розширеному засіданні уряду з питань введення загального тестування абітурієнтів для вступу у вищі навчальні заклади.

«Ця дискусія, яку ми сьогодні розпочинаємо, триватиме впродовж усього тестування, і на кожному етапі ми прийматимемо саме ті рішення, які будуть адекватні ситуації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що вона цілком позитивно ставиться до переходу на загальне тестування. «Незалежне тестування – це прогресивна форма оцінювання знань, це така модель, котра мінімізує корупційні дії. Це показує світовий досвід, але ми маємо використовувати світовий досвід розумно, поетапно і професійно, щоб не перетворити боротьбу з корупцією в боротьбу з нашими дітьми», - пояснила вона.

Вона також зазначила, що вчорашнє тестування з української мови та літератури пройшло спокійно і без якихось надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, учора в Україні пройшло перше тестування – з української мови та літератури.

За даними Інформаційного центру незалежного оцінювання, тестування тривало з 11.00 до 14.00, проходило одночасно на 1 тис. 888 пунктах тестування.

У тестуванні, за попередніми даними, взяли участь близько 90% бажаючих із понад 512 тис. зареєстрованих.

*** Впровадження зовнішнього незалежного тестування як прозорої та об`єктивної системи оцінювання знань учнів і студентів здійснюється за ініціативою Президента України Віктора ЮЩЕНКА і передбачене Указом від 4 липня 2007 року «Про невідкладні заходи по забезпеченню функціонування і розвитку освіти в Україні».

Відповідно до затвердженого МОН графіка, основна сесія з тестування проводиться з 22 квітня по 4 червня 2008 року, додаткова (для тих, хто не зміг здати тести з об`єктивних причин) - з 26 червня по 4 липня. Передбачено, що кожному учаснику не пізніше 10 днів після завершення обробки результатів, надсилаються відповідні сертифікати, які потім подаються у вузи.