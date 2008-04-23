Микола Вересень запросить до студії Валерія Чалого (центр Разумкова)

Сьогодні 23 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". В гостях у Миколи Вересня Валерій ЧАЛИЙ – директор міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 24 квітня о 16.30.