Микола Вересень запросить до студії Валерія Чалого (центр Разумкова)

10:57, 23 квітня 2008
Політика
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Сьогодні  23 квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". В гостях у Миколи Вересня Валерій ЧАЛИЙ – директор міжнародних програм Українського центру економічних і політичних досліджень  ім. О.Разумкова Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  24 квітня  о 16.30.

 

 

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