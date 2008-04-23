Суд встановив, що Турчинов на Пейзажній алеї нічого не будує

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні підтвердив, що кандидат у мери Києва від БЮТ, перший віце-прем’єр Олександр ТУРЧИНОВ не має відношення до скандального будівництва на Пейзажній алеї у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на інформацію довіреної особи кандидата в мери Києва від БЮТ О.ТУРЧИНОВА Володимира ПИЛИПЕНКА.

За його словами, суд встановив, що факт причетності Олександра ТУРЧИНОВА до будівництва на Пейзажній алеї не є доведеним.

Як стверджує В.ПИЛИПЕНКО, І.КІЛЬЧИЦЬКА та КМДА не спромоглися надати жодного доказу на підтвердження свої висловлювань.

«Цікавим є той факт, що підтвердити свою позицію КІЛЬЧИЦЬКА намагалась роздруківками з Інтернет-сайтів сумнівного походження – так званої «жовтої преси». Саме ці папірці і виявилося тими «беззаперечними доказами», якими оперувала посадовець та кандидат у депутати Київради КІЛЬЧИЦЬКА», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

У зв’язку з цим суд також встановив, що поширюючи недостовірні відомості щодо О.ТУРЧИНОВА, кандидат І.КІЛЬЧИЦЬКА (кандидат у депутати Київради – УНІАН) порушила законодавство про місцеві вибори.

«Цей факт є підставою для винесення їй у встановленому законом порядку попередження», - зазначив В.ПИЛИПЕНКО.

Він повідомив, що відповідна заява вже знаходиться у ТВК міста Києва.

Загалом, проаналізувавши матеріали справи, суд визнав позовні вимоги О.ТУРЧИНОВА обгрунтованими та підлягають частковому задоволенню.

В.ПИЛИПЕНКО висловив сподівання, що “дане рішення суду змусить, нарешті, опонентів О.ТУРЧИНОВА перестати поливати його брудом”.

Як повідомляв УНІАН, І.КІЛЬЧИЦЬКА раніше заявляла про наявність у КМДА всіх доказів, що скандальну незаконну забудову на Пейзажній алеї ініціювали структури, засновниками яких є перший віце-прем’єр О.ТУРЧИНОВ і його дружина Анна ТУРЧИНОВА.

Зокрема, говорячи 17 квітня про позов О.ТУРЧИНОВА з приводу звинувачення його в причетності до забудови на Пейзажній алеї, І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила: “Тим краще! У нас є всі докази того, що на Пейзажній алеї ініціював незаконну забудову ТУРЧИНОВ».

Довідка УНІАН. Місце під будівництво на Пейзажній алеї багатоповерхівки на замовлення Міністерства закордонних справ розташоване в кількох метрах від руїн Десятинної церкви, поряд із каменем з відомим написом "Звідси пішла земля руська". Територія перебуває під особливою охороною ЮНЕСКО – фактично, це одна із історичних зон світового значення.

31 березня 2008 року Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що розпорядився припинити дію незаконних рішень Київради попереднього скликання щодо будівництва на Пейзажній алеї в Києві.