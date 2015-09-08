Порошенко виступає на розширеному засіданні уряду (наживо)
13:29, 08 вересня 2015Політика
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Урядовці обговорюють економічну ситуацію.
Президент бере участь у засіданні міністрів / Фото УНІАН
Сьогодні, 8 вересня, Кабмін проводить розширене засідання, в якому бере участь президент України Петро Порошенко, передає ТСН.
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Під час свого виступу глава держави заявив про те, що в умовах руйнівного воєнного шоку для економіки українська влада не допустила дефолту та забезпечила макрофінансову стабілізацію.
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