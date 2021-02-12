Керівник колишньої комуністичної партії відзначився низкою антиукраїнських висловлювань.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила перевірити телеканал "112 Україна", який раніше потрапив під санкції РНБО.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Причиною такого рішення стали заяви колишнього лідера забороненої комуністичної партії Петра Симоненка, який був гостем ефіру 29 січня. Програму за його участі також повторили 30-31 січня.

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"Петро Симоненко у своєму виступі припустився висловлювань, які спрямовані на компрометацію Збройних сил України, інших збройних формувань і політичного керівництва України, створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення додаткової напруженості в суспільстві та протестних настроїв серед громадян, розпалювання національної ворожнечі", - уточнили в Нацраді.

Зазначається, що ведучі не надали альтернативного погляду та не зупинили риторику мови ворожнечі, озвучену Симоненком.

Перевірку планують провести в період з 26 лютого по 12 березня.

Закриття телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від Партії ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

10 лютого у Верховному суді повідомили, що отримали три позови, в яких оскаржений указ президента Про застосування санкцій до трьох телеканалів. Один з них суд вирішив розглянути, засідання відбудеться у березні.

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Автор: УНІАН