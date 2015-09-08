ЦВК самоусунулась від вирішення проблеми голосування переселенців на виборах 25 жовтня - політик

Про це повідомив перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

За його словами, такий висновок можна зробити з відповіді Центральної виборчої комісії на лист партії «Відродження» з приводу тлумачення норм законодавства стосовно можливості переселенців взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня.

«Із тексту відповіді вбачається, що, на думку ЦВК переселенці зможуть взяти участь в голосуванні на місцевих виборах тільки після завершення бойових дій і тільки за своїм офіційним місцем реєстрації. У своїй відповіді ЦВК посилається на чинні закони: про місцеві вибори, про державний реєстр виборців, але ігнорує норми спеціального закону про переселенців - «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», стаття 8 якого прямо говорить, що внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на місцевих виборах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси», - пояснив Володимир Пилипенко.

Він додав, що в законодавстві дійсно існує правова колізія, коли норми спеціального закону про переселенців дають їм право голосу на місцевих виборах, в той час як виборчий закон цих людей ігнорує. Саме тому представники партії «Відродження» і звернулись за допомогою до ЦВК.

«Співголови депутатської групи «Партія «Відродження» вже внесли відповідний законопроект, і буде наполягати на його прийнятті на найближчій сесії ВРУ. ЦВК також рекомендує вирішити цю проблему Верховній Раді. Втім поки що ми не бачимо бажання коаліції врегулювати проблему голосування переселенців на місцевих виборах 25 жовтня. Ми будемо застосовувати інші, позапарламентські методи впливу», - додав Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, 12 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо забезпечення права голосу внутрішньо переміщеним особам. Відповідний проект закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» № 2501а подали народні депутати – Віталій Хомутиннік та Віктор Бондар.