Лідери коаліції зустрінуться з президентом та прем'єром 13 або 14 вересня - депутати

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після засідання Ради коаліції повідомив перший заступник фракції “БПП” Ігор Кононенко.

Він сказав, що на засіданні, зокрема, “готували зустріч, яка планується або на вихідні, або у понеділок, наступного тижня, у форматі “Рада коаліції, президент та прем'єр”.

“Напрацьовано перелік питань, які будемо обговорювати”, - сказав депутат.

У свою чергу, лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк також зазначив, що зустріч відбудеться в неділю або в понеділок.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Кононенко заявив, що учасники коаліції зустрінуться з президентом та прем'єр-міністром 8 або 9 вересня.

8 вересня представник президента в парламенті Степан Кубів повідомив, що лідери коаліції зустрінуться з президентом Петром Порошенком прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком в кінці тижня.