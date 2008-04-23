Тимошенко похвалилася високою оцінкою від Світового банку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Світовий банк дав дуже високу оцінку роботі її уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час засідання Кабінету міністрів, коментуючи результати вчорашньої зустрічі з делегацією СБ.

«Була дана дуже висока оцінка ефективній роботі уряду, достатньо професійній роботі, пов`язаній з виконанням макроекономічних показників розвитку України. Була дана дуже висока оцінка антиінфляційним заходам, які проводить уряд», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, представники СБ зазначили, що якщо така робота уряду України зберігатиметься, то в короткостроковій перспективі в країні можна буде «забути про таке явище як інфляція».

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що представники Світового банку дали високу оцінку роботі уряду по боротьбі з корупцією.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала міністрам за успішну роботу протягом майже чотирьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня на прес-конференції в Києві керуючий директор Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕЛА зазначила, що в цілому СБ позитивно оцінює заходи українського уряду по боротьбі з інфляцією, при цьому гнучкість курсу національної валюти могла б стати додатковим інструментом подолання високих темпів інфляції.

«Також ми вважаємо, що гнучкіше відношення до курсу гривні також може бути одним з інструментів боротьби з інфляцією», - сказала Н.ОКОНДЖО-ІВЕЛА.

В Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року склала 3,8%, з початку цього року зростання споживчих цін склало 9,7%.

У березні 2008 р. до березня минулого року інфляція склала 26,2%, в січні-березні до аналогічного періоду 2007 року - 22,5%.

На початку квітня 2008 року Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році складе 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) склала 16,6%, в 2006 році - 11,6%, в 2005 році - 10,3%.