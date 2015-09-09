Аваков написав голові СК РФ Бастрикіну: У нас в поліклініці МВС - дуже хороші лікарі

Свій коментар до даної заяви Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, Аваков запропонував Бастрикіну приїхати в Київ і ознайомитися з матеріалами "про участь Яценюка у вбивстві Брежнєва, Андропова і участь у російсько-японській війні на боці Японії".

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Також Яценюк запропонував голові російського слідчого комітету росії лікуватися в поліклініці МВС.

"...У нас в поліклініці МВС - дуже хороші лікарі. Підлікуємо. Параноїки - це наш профіль.. Обслуговування - безкоштовне. Гроші відіб'ємо, продавши ваші інтерв'ю "95-го кварталу", - зазначив Аваков.

ТЕЛЕГРАММА.Москва.СК России. Молния. Быстрыкину.Когда 27 июня 2014г я задокументировал этот факт , уже тогда как чув... Posted by Arsen Avakov on Tuesday, September 8, 2015

Читайте також"Кривавий" прем'єр: соцмережі відреагували на хвилю кремлівської пропаганди про Яценюка в Чечні

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що нинішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії. За інформацією Бастрикіна, Арсеній Яценюк перебував у каральному загоні "Арго", а потім "Вікінг".

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Крім цього Олександр Бастрикін заявив, що "за наявними у нас даними, Арсеній Яценюк в числі інших активних учасників УНА-УНСО в грудні 1995 року нагороджений вищою нагородою Джохара Дудаєва "Честь нації" за знищення російських військовослужбовців. Допитані соратники Яценюка характеризують його як людину освічену, розумну, але при цьому хитрого і спритного, що називається, з малих років прагне до влади і публічності".