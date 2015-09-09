Польща виділить Україні 100 мільйонів євро на розбудову пунктів пропуску

Надання коштів передбачено міжурядовою угодою, яку у присутності глав урядів України та Польщі підписали міністри фінансів Наталія Яресько та Матеуш Щурек.

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Підписана міжурядова угода про надання Україні кредиту у розмірі 100 млн євро на умовах пов’язаної допомоги.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк після зустрічі з главою уряду Польщі Евою Копач повідомив, що ця угода є реальним кроком в допомозі Україні. За словами Арсенія Яценюка, документ передбачає надання Україні коштів на 30 років під 0,15%. "Фактично під нуль відсотків", - додав він.

Надані кошти, наголосив прем’єр, будуть використані на розбудову 8 пунктів пропуску на найбільшому східному кордоні Євросоюзу. "Загалом це буде стосуватися 8 млн громадян з обох боків. Через ці пункти щодня проходить 50 тис. людей, 15 тис. автомобілів і 2 тис. вантажівок", - зазначив прем’єр.

"60% коштів ми відправляємо на будівництво доріг на цих пунктах пропуску, 40% коштів відправляються на будівництво інфраструктури", - повідомив глава уряду.

Арсеній Яценюк зазначив, що до будівництва українських пунктів пропуску буде активно залучатися польський бізнес.