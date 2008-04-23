БЮТ звинувачує Ющенка у зриві конституційного процесу

Блок Юлії Тимошенко заявляє про зрив Президентом України конституційного процесу й ініціюватиме створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Він назвав проявом неповаги з боку Президента скасування запланованого на сьогодні засідання Національної конституційної ради через відсутність голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

А.ПОРТНОВ підкреслив, що А.ЯЦЕНЮК був лише одним із запрошених на засідання конституційної ради.

Він переконаний, що засідання конституційної ради перенесено через “штучну причину”.

За словами А.ПОРТНОВА, більше ніхто не прийде на засідання конституційної ради.

«Я думаю, що всі, хто себе поважає, - а це провідні вчені, народні депутати, керівники держави, сьогодні ще раз зрозуміли, що ніякої Національної конституційної ради немає, що ніякої ініціативи вона не проявляла, і жодна людина, яка себе поважає, більше сюди не прийде», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він підкреслив, що БЮТ не відмовлявся від своєї ідеї створення у парламенті спеціальної комісії з розробки змін до Конституції. Він пообіцяв, що БЮТ обов’язково ініціюватиме її створення.

«Ми обов’язково ініціюємо Тимчасову спеціальну комісію», - сказав А.ПОРТНОВ, висловивши впевненість, що це не призведе до розпаду коаліції, незважаючи на відповідні заяви блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні було заплановане засіданні Національної конституційної ради, на якому планувалось представлення розробленого робочою групою проекту Концепції нової Конституції.

Однак заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК повідомила, що засідання Національної конституційної ради перенесено на прохання голови Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКА.

За її словами, А.ЯЦЕНЮК повернувся з Португалії, але погано себе почуває. Тому Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалив рішення перенести засідання Конституційної ради на прохання спікера.

М.СТАВНІЙЧУК висловила думку, що засідання відбудеться одразу після травневих свят.

Також вона повідомила, що усім, хто зібрався на засідання, було роздано проект концепції реформування Конституції України, і за травневі свята вони зможуть з ним ознайомитись.