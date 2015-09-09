ОБСЄ: трьох українських десантників викрали 10 осіб у військовій формі на двох автомобілях

Про це йдеться у звіті від 8 вересня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії повідомляють, що у Миколаєві вони зустрілися із заступником командира 79-ї аеромобільної бригади, який підтвердив повідомлення про викрадення трьох українських військовослужбовців на адміністративному кордоні Херсонської області з окупованим Росією Кримом.

"Він повідомив, що 5 вересня між 13:00 та 13:20 командир прикордонного загону бачив трьох солдат (неозброєних, у цивільному одязі), яких близько десяти осіб у військовій формі (розпізнавальних знаків неможливо було визначити) змушували сісти у два військового типу транспортні засоби, які розташовувалися на відстані 700-1000 метрів від позицій українських прикордонників на мисі Кутара", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму заявила, що передасть Україні трьох викрадених українських десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади, обвинувачених у незаконному перетині «російського кордону.

Вранці 5 вересня стало відомо про зникнення трьох військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади - старшого солдата і двох солдатів.

За даними Генштабу, вночі в цей район під'їжджали два автомобілі (УАЗ і УРАЛ) з боку окупованої території Криму. Можливе незаконне затримання українських військовослужбовців. При цьому зброя, патрони і документи військовослужбовців залишилися в розташуванні підрозділу.

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