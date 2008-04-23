Зварич вважає, що хвороба Яценюка - причина не зовсім переконлива

Народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ вважає хворобу голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА непереконливою підставою для перенесення засідання Національної конституційної ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після оголошення про перенесення сьогрднішнього засідання Конституційної ради.

За словами Р.ЗВАРИЧА, йому видається не зовсім переконливою ця причина.

Як сказав депутат, сьогодні у приміщенні Секретаріату Президента України зібрався досить серйозний колектив людей, які є далеко не останніми у державі.

«Можна було б хоч щось на цьому етапі зробити», - вважає Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні було заплановане засідання Національної конституційної ради, на якому планувалось представлення розробленого робочою групою проекту Концепції нової Конституції.

Однак заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК повідомила, що засідання Національної конституційної ради перенесено на прохання А.ЯЦЕНЮКА. За її словами, А.ЯЦЕНЮК повернувся з Португалії, але погано себе почуває. Тому Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалив рішення перенести засідання Конституційної ради на прохання спікера.