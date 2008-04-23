Україна розширила ”групу друзів” в ЄС

Міністри закордонних справ Вишеградської четвірки (В-4) заявили про підтримку курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, відповідну заяву глави зовнішньополітичних відомств Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії ухвалили сьогодні у Празі. На зустрічі міністрів був присутній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Глави зовнішньополітичних відомств В-4 та України обговорили комплекс питань щодо поглиблення співробітництва між Україною та країнами Вишеградської четвірки на багатосторонній основі в політичній, економічній, військовій, науково-освітній та гуманітарній сферах.

У ході зустрічі було підтверджено підтримку країнами В-4 європейської та євроатлантичної інтеграції України. Підкреслювалось, що співпраця в рамках В-4 за участю України сприятиме поглибленню співробітництва між Євросоюзом та нашою державою і водночас – відстоюванню регіональних інтересів в умовах розширення ЄС.

У зустрічі взяв участь державний секретар Швеції Франк БЕЛЬФРАГЕ – представник країни, що головуватиме в ЄС у другій половині 2009 року. Участь Швеції у зустрічі Вишеградської четвірки та України розширює „групу друзів” України в ЄС, до якої входять, окрім країн В-4, також країни NB-6 - Данія, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Швеція.

За підсумками зустрічі було ухвалено Спільну Заяву міністрів закордонних справ країн Вишеградської четвірки, України та Швеції щодо європейської інтеграції нашої держави, а також Спільну Заяву міністрів закордонних справ країн В-4, в якій задекларовано підтримку приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, реалізації курсу на євроатлантичну інтеграцію України та надання сприяння у проведенні інформаційної кампанії про Північноатлантичний альянс.