Томенко: експерти поставлені перед фактом, що нову Конституцію пишуть без них

Заступник керівника фракції БЮТ, член Національної конституційної ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що НКР більше не збереться на засідання і конституційний процес перейде до українського парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав за підсумками сьогоднішнього засідання Національної конституційної ради, яке не відбулося.

За словами М.ТОМЕНКА, було очевидно, що після рішення Конституційного Суду (УНІАН: КС передбачив, що нова Конституція не може бути затверджена на референдумі без рішень ВР) та враховуючи позицію суспільства, зміни до Конституції можливі лише як наслідок суспільного і політичного консенсусу. Цього можна було досягти лише шляхом публічної дискусії у Верховній Раді. Натомість закритий та непрозорий процес підготовки відповідного законопроекту в Секретаріаті Президента потерпів фіаско, сказав депутат БЮТ.

„Якими б не були причини перенесення сьогоднішнього засідання Національної конституційної ради, очевидно, що Секретаріат Президента не став майданчиком для демократичних дискусій стосовно змін до Основного Закону, проігнорувавши науковий потенціал десятків експертів та фахівців, що були залучені до Ради, і яких сьогодні поставили перед фактом, що концепція нової Конституції написана без них”, вважає М.ТОМЕНКО.

Тому, на його переконання, цілком очевидно, що це було останнє засідання Національної конституційної ради у широкому форматі, і тепер конституційний процес об’єктивно переходить до українського парламенту, про що, власне, і засвідчило рішення Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання НКР, на якому планувалося представлення Концепції нової Конституції України, було перенесено на прохання голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.