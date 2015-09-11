До суду над затриманими російськими спецпризначенцями обміну не буде - Матіос
Поки не відбудеться суд над затриманими російськими військовими, про обмін не може йти мови.
Обмін російських військових на полонених українців можливий лише після суду над ГРУшниками. Про це заявив військовий прокурор України Анатолій Матіос, повідомляє "5 канал"
"Як процесуальний керівник і уповноважена особа, можу сказати – поки не буде винесений вирок українського суду, жодних політичних чи інших рішень прийнято не може бути в межах чинного законодавства. Після винесення вироків, будь-які перемовини при визнанні цього військовослужбовця громадянином Російської Федерації можливі», – заявив Матіос.
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"Орган досудового розслідування, розуміючи, що не встигне до 12 вересня - це термін, коли закінчується утримання під вартою Єрофєєва і Александрова, передати справу в суд, продовжив терміни досудового розслідування до 17 жовтня. Є відповідна постанова", - сказала адвокат Єрофєєва.