До суду над затриманими російськими спецпризначенцями обміну не буде - Матіос

Обмін російських військових на полонених українців можливий лише після суду над ГРУшниками. Про це заявив військовий прокурор України Анатолій Матіос, повідомляє "5 канал"

"Як процесуальний керівник і уповноважена особа, можу сказати – поки не буде винесений вирок українського суду, жодних політичних чи інших рішень прийнято не може бути в межах чинного законодавства. Після винесення вироків, будь-які перемовини при визнанні цього військовослужбовця громадянином Російської Федерації можливі», – заявив Матіос.

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Читайте такожпродовжили до 17 жовтня

"Орган досудового розслідування, розуміючи, що не встигне до 12 вересня - це термін, коли закінчується утримання під вартою Єрофєєва і Александрова, передати справу в суд, продовжив терміни досудового розслідування до 17 жовтня. Є відповідна постанова", - сказала адвокат Єрофєєва.