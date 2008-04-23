Суд не знайшов підстав для попередження Кільчицькій за позовом Турчинова

Суд не знайшов достатніх підстав для оголошення заступнику голови КМДА Ірені КІЛЬЧИЦЬКІЙ попередження, як того вимагав кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Однією з вимог його позову було зобов’язання ТВК оголосити І.КІЛЬЧИЦЬКІЙ попередження.

Коментуючи рішення суду, як повідомляє прес-служба КМДА, І.КІЛЬЧИЦЬКА заявила, що у такий спосіб О.ТУРЧИНОВ намагається примусити команду нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО припинити оприлюднювати інформацію про причетність до забудови у столиці політиків, що "рвуться до влади" у Києві.

Але, наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА, рішення суду не підтвердило непричетність О.ТУРЧИНОВА до скандального будівництва на Пейзажній алеї, а лише визнало недоведеним цей факт. При цьому, за словами представника І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ О.ФРІДМАНА, повідомляє прес-служба КМДА, у рішенні суду лише визнано цю непричетність недоведеною за браком доказів.

Незважаючи на намагання О.ТУРЧИНОВА за допомогою судових рішень примусити столичну владу не оголошувати імена справжніх ініціаторів забудови Києва, наголошує прес-служба КМДА, команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО продовжуватиме робити це заради киян, для врятування історичного центру столиці.

Як повідомляв УНІАН, І.КІЛЬЧИЦЬКА раніше заявляла про наявність у КМДА всіх доказів, що скандальну незаконну забудову на Пейзажній алеї ініціювали структури, засновниками яких є перший віце-прем’єр О.ТУРЧИНОВ і його дружина Анна ТУРЧИНОВА.

За інформацією прес-службі БЮТ з посиланням на довірену особу кандидата у мери Києва від БЮТ О.ТУРЧИНОВА Володимира ПИЛИПЕНКА, сьогодні, 23 квітня, Окружний адміністративний суд Києва встановив, що факт причетності О.ТУРЧИНОВА до будівництва на Пейзажній алеї не доведено.

Довідка УНІАН. Місце під будівництво на Пейзажній алеї багатоповерхівки на замовлення Міністерства закордонних справ розташоване в кількох метрах від руїн Десятинної церкви, поряд із каменем з відомим написом "Звідси пішла земля Руська". Територія перебуває під особливою охороною ЮНЕСКО – фактично, це одна із історичних зон світового значення.

31 березня 2008 року Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що розпорядився припинити дію незаконних рішень Київради попереднього скликання щодо будівництва на Пейзажній алеї в Києві.