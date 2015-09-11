Президент пообіцяв важливі новини щодо свого бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав на конференції в Києві.

"Дуже тяжко продати щось у країні, яка в стані війни, але я дуже-дуже сподіваюся. До речі, мої російські активи під арештом. Мені там не дозволяють працювати, але я цілком певен, що за дуже короткий час ви отримаєте важливу новину", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявляв, що готовий продати свою кондитерську компанію Roshen, однак продаж, за словами президента, може відбутися лише тоді, коли в Україну прийдуть інвестори.

Продажем Roshen за ініціативи президента займається інвесткомпанія Rothschild, у діяльність якої Порошенко не втручається.

Корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики у Києві, Вінниці та Кременчуці; два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Відповідно до Конституції України, президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.