Ляшко вважає, що влада Харкова причетна до пожежі на Барабашово

Народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності мера Харкова та Харківської міськради Олег ЛЯШКО вважає, що влада міста причетна до пожежі в торговому центрі «Барабашово», яка сталася 16 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, своє припущення голова ТСК зробив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

«Є підстави вважати, що до подій на Барабашівці причетна харківська влада», - заявив О.ЛЯШКО.

За словами голови ТСК, цей висновок він зробив на підставі того, що секретар міськради Геннадій КЕРНЕС начебто на сесії Харківської міськради 16 квітня оголосив про пожежу раніше, ніж про це було повідомлено з профільних компетентних джерел.

«Адже відомо, що повідомлення з вуст КЕРНЕСА пролунало раніше, ніж повідомлення про саму пожежу», - сказав О.ЛЯШКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними концерну «АВЕК», до структур якого входить ТЦ «Барабашово», пожежею, що спалахнула 16 квітня на території дитячого торгового майданчика так званого "в’єтнамського сектора" ринку, було охоплено 2200 кв. м території. Згоріло близько 90 крамниць. За попередніми підрахунками концерну, матеріальні збитки становлять близько 50 млн. грн.

Керівництво концерну «АВЕК» заявило, що вважає пожежу на ринку «Барабашово» спланованим терористичним актом. «Харківська влада в особі ДОБКІНА і КЕРНЕСА таким чином хоче помститися О.ФЕЛЬДМАНУ - ініціатору створення тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міських властей Харкова і основному політичному опоненту ДОБКІНА і КЕРНЕСА», – наголошувалось у заяві концерну. (Олександр ФЕЛЬДМАН – почесний президент концерну «АВЕК», народний депутат від БЮТ - УНІАН).

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