Політолог: треба кінчати з принципом ”чиє міністерство, того і вертикаль”

Політолог Володимир ЦИБУЛЬКО переконаний, що найбільш стабільними урядами є ті, які сформовані на політико-професійній основі.

Як ідеться у його коментарі, переданому УНІАН, з метою підвищення ефективності діяльності уряду необхідно здійснити розподіл управління за категоріями.

«Є категорія "держслужба", тобто секретаріат міністерств, який формується на контрактній основі за професійним принципом. І є політична надбудова, яка скеровує діяльність секретаріату у відповідності до програмних засад уряду, котрі сформовані на виборчій основі, тобто виходячи з виборчої програма партії», – зазначає експерт.

На думку В.ЦИБУЛЬКА, на сьогоднішній день це найбільш досконала форма урядового управління.

Він також додає, що для України найбільш стабілізуючим фактором було б впровадження інституту державних секретарів та посилення професіоналізації міністерств.

Водночас політолог зазначає, що теперішній уряд характеризується надмірною політизацією.

«Сьогодні політизовані навіть посади начальників управлінь і департаментів, а не тільки міністрів і заступників. Кадрові призначення відбуваються без коаліційних погоджень, за принципом «чиє міністерство – того й вертикаль», а це явно не сприяє ефективному управлінню державою», – відзначає В.ЦИБУЛЬКО.