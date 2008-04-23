Депутати НУНС про професіоналів і непрофесіналів в уряді

Народні депутати з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” вважають, що уряд має формуватися з професіоналів і не займатися політикою.

Про це йдеться у коментарях депутатів, переданих УНІАН фондом регіональних ініціатив “Гарт”.

Зокрема, Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що Україна потребує політично свідомого та професійного уряду, який здатний захищати національні інтереси.

За його словами, усі попередні та сьогоднішній уряд не відповідають ні професійним, ні політичним критеріям.

«Сьогодні ми маємо уряд, який захищає інтереси своєї політичної олігархічно-холдингової системи і пробує грати на електоральних настроях, щоб не втратити його підтримки. Рано чи пізно це скінчиться плачевно», – вважає А.МАТВІЄНКО.

Народний депутат Валерій БОРИСОВ також переконаний, що в уряді мають працювати лише професіонали, а політичною фігурою може бути лише прем’єр-міністр.

«Виконавча влада повинна формуватись із професійних кадрів, які мають і певну підготовку, і певну біографію, для того щоб мати змогу продуктивно працювати в уряді», – сказав він.

Депутат звернув увагу на те, до чого сьогодні призводить політизація економічних питань.

«Коли ми кажемо, що міністри та інші представники уряду є політичними фігурами, з моєї точки зору, це помилка. Політична фігура – це прем’єр-міністр, всі інші повинні обиратися виключно за фаховим принципом. Уряду потрібні люди, які мають великий досвід роботи у своїх фахових галузях, які знають, як відбуваються ті чи інші процеси», – зазначив він.

З ним погоджується й депутат Михайло ПОЛЯНЧИЧ, який також вважає, що уряд повинен бути професійним і «антиполітичним». «На мій погляд, уряд сьогодні повинен займатись строго економікою і взагалі забути про політику», – зазначив депутат.

У свою чергу, народний депутат Едуард ЗЕЙНАЛОВ також переконаний, що основним критерієм, за яким повинні відбиратися люди для роботи в українському уряді, має бути професіоналізм.

«Прем’єр-міністр повинен здійснювати підбір кадрів, виходячи виключно з професійного компоненту, а не керуватися принципом «свій/чужий»», – вважає депутат.

За його словами, на сьогодні в уряді кількість справжніх професіоналів складає переважну меншість.

Разом із тим депутат не вбачає необхідності у впровадженні додаткової спеціальної підготовки працівників Кабінету міністрів, але додає, що відбір на роботу у профільні міністерства повинен здійснюватися на основі попереднього досвіду.