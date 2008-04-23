Депутати НУНС про професіоналів і непрофесіналів в уряді
...у нинішньому та взагалі
Народні депутати з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” вважають, що уряд має формуватися з професіоналів і не займатися політикою.
Про це йдеться у коментарях депутатів, переданих УНІАН фондом регіональних ініціатив “Гарт”.
|Анатолій МАТВІЄНКО
За його словами, усі попередні та сьогоднішній уряд не відповідають ні професійним, ні політичним критеріям.
«Сьогодні ми маємо уряд, який захищає інтереси своєї політичної олігархічно-холдингової системи і пробує грати на електоральних настроях, щоб не втратити його підтримки. Рано чи пізно це скінчиться плачевно», – вважає А.МАТВІЄНКО.
Народний депутат Валерій БОРИСОВ також переконаний, що в уряді мають працювати лише професіонали, а політичною фігурою може бути лише прем’єр-міністр.
«Виконавча влада повинна формуватись із професійних кадрів, які мають і певну підготовку, і певну біографію, для того щоб мати змогу продуктивно працювати в уряді», – сказав він.
Депутат звернув увагу на те, до чого сьогодні призводить політизація економічних питань.
«Коли ми кажемо, що міністри та інші представники уряду є політичними фігурами, з моєї точки зору, це помилка. Політична фігура – це прем’єр-міністр, всі інші повинні обиратися виключно за фаховим принципом. Уряду потрібні люди, які мають великий досвід роботи у своїх фахових галузях, які знають, як відбуваються ті чи інші процеси», – зазначив він.
З ним погоджується й депутат Михайло ПОЛЯНЧИЧ, який також вважає, що уряд повинен бути професійним і «антиполітичним». «На мій погляд, уряд сьогодні повинен займатись строго економікою і взагалі забути про політику», – зазначив депутат.
У свою чергу, народний депутат Едуард ЗЕЙНАЛОВ також переконаний, що основним критерієм, за яким повинні відбиратися люди для роботи в українському уряді, має бути професіоналізм.
«Прем’єр-міністр повинен здійснювати підбір кадрів, виходячи виключно з професійного компоненту, а не керуватися принципом «свій/чужий»», – вважає депутат.
За його словами, на сьогодні в уряді кількість справжніх професіоналів складає переважну меншість.
Разом із тим депутат не вбачає необхідності у впровадженні додаткової спеціальної підготовки працівників Кабінету міністрів, але додає, що відбір на роботу у профільні міністерства повинен здійснюватися на основі попереднього досвіду.