Суд частково задовольнив позов Кличка проти Черновецького

Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позовні вимоги кандидата на посаду мера Києва Віталія КЛИЧКА до нинішнього міського голови столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник В.КЛИЧКА в суді Валерій КАРПУНЦОВ після закінчення сьогоднішнього судового засідання у цій справі.

Зокрема, за словами В.КАРПУНЦОВА, суд визнав неправомірною агітацію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. При цьому суд відмовив у задоволенні позову в частині, що стосується використання приміщення Київської міської державної адміністрації для проведення агітації.

За його словами, суд обґрунтував це тим, що в цьому приміщенні знаходиться територіальна виборча комісія.

Як повідомляв УНІАН, В.КЛИЧКО звинувачує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у використанні адміністративного ресурсу у виборчій кампанії на посаду Київського міського голови.

Фактом, який змусив В.КЛИЧКА звернутися до суду, стало проведення 15 квітня брифінгу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у приміщенні КМДА.

За словами В.КЛИЧКА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зловживаючи службовим становищем, використав приміщення Київради, прес-службу КМДА, «Офіційний веб-портал Київської влади», ДКП ТРК «Київ» та залучив підлеглих. “На брифінгу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та посадовці КМДА спонукали виборців підтримати його як кандидата у мери. Фактично було проведено публічний захід передвиборної агітації, оплачений не з коштів виборчого фонду, а за рахунок КМДА”, - зазначили у прес-службі Блоку Кличка.

На переконання позивача, ці дії порушують Закон «Про вибори депутатів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів».

У свою чергу адвокат Андрій ФЕДУР заявив, що у позовній заяві В.КЛИЧКА немає жодного підтвердження вчинення останнім неправомірних дій.

За словами адвоката, о 15.00 15 квітня, коли відбувалася зустріч Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з журналістами, той був указом Президента України відсторонений від виконання обов’язків голови КМДА. «Указ глави держави про скасування попереднього указу про відсторонення вийшов лише ввечері 15 квітня, наприкінці робочого дня, і до КМДА надійшов тільки вранці 16 квітня», - підкреслив А.ФЕДУР.