Ющенко наклав вето на закон про діяльність Верховної Ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув із своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон України від 8 квітня 2008 року № 246-VІ «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України».

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент України пропонує парламенту належним чином унормувати організацію та порядок діяльності Верховної Ради України, як того вимагає Основний Закон держави, та відповідно до позиції, висловленої в Рішенні Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008.

Пропозиції В.ЮЩЕНКА під час розгляду закону на пленарному засіданні ВР представлятиме заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Верховній Раді України Оксана СЛЮСАРЕНКО.

Як йдеться в пропозиціях глави держави до Закону України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України», цей документ не може бути підписаний з таких підстав.

За Конституцією України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (статті 6, 19); організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України визначаються виключно законами України (пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України).

Основним Законом держави також передбачено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України (частина п`ята статті 83); голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені Конституцією України, у порядку, встановленому Регламентом ВР (частина третя статті 88); прийняття Регламенту ВР належить до повноважень Верховної Ради України (пункт 15 частини першої статті 85).

В пропозиціях наголошується, що Конституційний Суд України, аналізуючи положення частини п`ятої статті 83, пункту 15 частини першої статті 85 Конституції України в їх системному зв`язку із положеннями частини другої статті 6, частини другої статті 19, пункту 21 частини першої статті 92 Конституції, дійшов висновку, що Регламент, який унормовує організацію і діяльність Верховної Ради України, має прийматися виключно як закон і за встановленою статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання чинності (Рішення від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008).

Таким чином, із наведеного вбачається, що закон, який визначає організацію та порядок діяльності Верховної Ради України, має передбачати закріплення на законодавчому рівні процедурних питань її функціонування, зокрема порядку підготовки і проведення сесій ВР, її засідань, формування органів Верховної Ради України, законодавчої процедури, процедури розгляду інших питань, віднесених до повноважень парламенту, прийняття ним рішень тощо, тобто врегульовувати суспільні відносини, що виникають у зв`язку з організацією та порядком діяльності парламенту.

Натомість закон, що надійшов на підпис Президентові України, складається із двох статей, за якими організація і порядок діяльності Верховної Ради України встановлюються Конституцією України, законами України про статус народних депутатів України, про комітети Верховної Ради України, про тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, іншими законами України та Регламентом Верховної Ради України (стаття 1), названий закон набирає чинності з дня його опублікування (стаття 2).

Отже, замість належного закріплення на законодавчому рівні Регламентом ВР питань діяльності парламенту Верховна Рада України прийняла Закон, що містить лише бланкетну норму, яка відсилає до інших джерел права і не створює належної правової бази для роботи парламенту, як того вимагає Конституція України, відзначає Президент.

Крім того, положення закону, що надійшов на підпис, допускають можливість прийняття Регламенту Верховної Ради України підзаконним актом, що не відповідає пункту 21 частини першої статті 92 Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008.

Ураховуючи викладене та з огляду на вимогу частини другої статті 8 Конституції України, за якою закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції та повинні відповідати їй, В.ЮЩЕНКО пропонує відхилити прийнятий 8 квітня 2008 року Закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» та належним чином унормувати організацію та порядок діяльності ВР, як того вимагає Основний Закон держави та відповідно до позиції, висловленої в Рішенні Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008.