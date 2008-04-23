Угорщина підтримує євроатлантичні плани України

Офіційний Будапешт виступає за надання Україні перспективи членства в Європейському Союзі.

На цьому наголосила міністр закордонних справ Угорської Республіки Кінга ГЬОНЦ сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ у Празі, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Також К.ГЬОНЦ підтвердила підтримку запрошення України до Плану дій щодо членства в НАТО і реалізації курсу на євроатлантичну інтеграцію.

Крім того, під час зустрічі сторони висловили задоволення динамікою двостороннього політичного діалогу і підтвердили взаємну зацікавленість у здійсненні низки двосторонніх візитів на високому та найвищому рівнях протягом цього року.

Серед іншого В.ОГРИЗКО вніс пропозицію укласти новий План спільних дій між Кабінетом міністрів України та Урядом Угорщини на 2008-2009 рр., що було підтримано угорською стороною, зазначили в МЗС.