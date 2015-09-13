Стало відомо, про що домовилися глави МЗС "нормандської четвірки"

Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини, передає "Європейська правда".

У повідомленні зазначається, що сторони дійшли згоди за трьома напрямками.

1. Щодо безпеки

У ході зустрічі наголосили на необхідності зміцнення припинення вогню, яке спостерігається протягом останніх двох тижнів.

Зазначається, що це має бути досягнуто шляхом підписання угоди про виведення озброєнь із зони конфлікту, яке наразі близьке до завершення.

Читайте такожКлімкін: Україна готова до діалогу із законно обраними представниками Донбасу

"Таким чином, ми інформуємо робочу групу Контактної тристоронньої групи, що угода про відведення легкого озброєння і бронетехніки має бути розроблена та впроваджена, якнайшвидше. Щодо угоди слід домовитись вже на наступному засіданні робочої групи", - йдеться у заяві.

Крім того, було вирішено, що найближчим часом можна розпочинати процес розмінування.

Також під час переговорів зазначили, що необхідно надати подальший безперешкодний доступ для ОБСЄ до всіх районів зони конфлікту.

2. Щодо політичного процесу

Наголошується, що умови і терміни проведення місцевих виборів будуть складені у робочій групі з питань політики Контактної тристоронньої групи. Стало відомо, що вони спираються на пропозиції координатора відповідної робочої групи, П'єра Мореля, та Мінські угоди.

"Всі інші спірні і важкі питання про виборчий процес, статус і питання щодо конституційної реформи повинні тепер бути швидко розглянуті в робочій групі з питань політики Контактної групи. Пропозиції для цього на столі і на наш погляд, вони є хорошою основою для майбутніх рішень", - йдеться у повідомленні.

3. Щодо гуманітарних та економічних питань

"Ми гарантуємо, що гуманітарні місії отримують безперешкодний доступ до людей у зонах конфліктів. Час, що залишився, має бути використаний для якомога швидшого втілення пропонованих нами економічних проектів та проектів відновлення інфраструктури", - наголосили у заяві.

Також повідомляється, що особливо багато що потрібно зробити з водопостачанням.