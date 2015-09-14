Порошенко закликав парламент скасувати заставу у корупційних справах

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко зазначив, що зустріч відбувається за ініціативою керівників фракцій та наголосив на тому, що завжди відкритий до спілкування. «Я вважаю спілкування з парламентом надзвичайно важливим, і якщо фракції коаліції хочуть організувати зустріч зі мною, я, як президент, відкритий до цих зустрічей. Вважаю, що дискусії і роз’яснювальна робота стосовно змісту законопроектів є ключовим елементом пошуку компромісів, знаходження взаємоприйнятних рішень, координації наших дій, які роблять нашу країну сильнішою, не дають можливості агресору реалізувати сценарій щодо дестабілізації ситуації всередині країни і забезпечують єдність парламентських сил», – відзначив Порошенко.

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Акцентуючи на найбільш важливих для розгляду на цьому пленарному тижні рішень, президент назвав законопроект про підвищення соціальних стандартів і зміни до бюджету, який було прийнято на засіданні Уряду за участі глави держави. Президент відзначив, що цим документом також передбачається збільшення фінансування національної безпеки і оборони, низки питань фінансування Збройних Сил, які потребують негайного вирішення. «Просив би їх обговорити і підтримати, бо нам зараз важливий кожен день», – сказав Порошенко. Президент відзначив, що в умовах фактичної дії режиму припинення вогню з’явилася можливість для збільшення контрактної складової нашої армії.

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Також президент закликав знайти компроміс всередині коаліції щодо запропонованого ним законопроекту щодо значного підвищення або скасування мінімальної суми застави при обранні запобіжного заходу у низці вироків, пов’язаних з корупцією. Глава держави зазначив, що за останній час правоохоронні органи у взаємодії із СБУ та прокуратурою затримали «на гарячому» низку високопосадовців. Президент назвав це добрим знаком, але застеріг від розчарування суспільства у зв’язку з можливістю рішення суддів відпустити затриманих на поруки чи під заставу. «Я впевнений, що тут нам єдність коаліції потрібна, як ніколи», – особливо відзначив президент.

Глава держави також відзначив необхідність покращити законодавче забезпечення, яке дозволить повернути в Україну цінності, які було вкрадено попередньою владою. «Це є не лише бажання Українського народу, не лише частина нашої Коаліційної угоди, але й де-факто наше зобов’язання за безвізовим режимом», - сказав президент.

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У зустрічі також взяли участь Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, Міністр фінансів Наталія Яресько, Представник Президента у Верховній Раді Степан Кубів, підкреслюється в повідомленні.