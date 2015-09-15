Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок Пукачу
Апеляційний суд Києва 11 вересня переніс розгляд скарги на вирок генералу МВС України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, на 15 вересня.
Як передавав кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій, задовольнивши таким чином прохання нового адвоката Пукача і надавши йому додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи.
Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.
Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.
4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.
Того ж дня Апеляційний суд Києва за клопотанням Подольського направив до Генпрокуратури для перевірки матеріали щодо можливого тиску на Пукача під час проведення судового слідства у Печерському райсуді.
Потерпілий Подольський попросив Апеляційний суд Києва допитати президента України Петра Порошенка, прем`єр-міністра Арсенія Яценюка та генпрокурора Віктора Шокіна.
Єльяшкевич пояснив, що Порошенка потрібно допитати як свідка у справі, щоб з`ясувати, чи давав він, перебуваючи на посаді секретаря РНБО у 2005 році та на посаді президента, доручення або вказівки правоохоронцям та суду щодо розслідування справи про вбивство Гонгадзе.
Також Подольський просив суд допитати екс-главу Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука, екс-голову Верховної Ради Володимира Литвина, самого Кучму та суддю Печерського райсуду Києва Андрія Мельника, який виносив вирок Пукачу.