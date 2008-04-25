Тимошенко і Портнов зайняли кабінет Семенюк

Кабінет глави Фонду держмайна зайняли прем`єр-міністр Юлія Тимошенко і народний депутат від БЮТ Андрій Портнов.

Про це ІМК заявила прес-секретар Соцпартії України Ірина Гаврилова.

"Валентина Петрівна після ефіру на Радіо "Свобода" їде до Фонду держмайна. А за її відсутності у приміщення Фонду зайшли прем`єр-міністр Юлія Тимошенко і депутат від БЮТ Андрій Портнов. Вони зайняли кабінет глави ФДМУ", - заявила вона.

На уточнююче запитання, звідки їй відома ця інформація, Ірина Гаврилова відповіла: "Це за інформацією прес-секретаря Семенюк-Самсоненко".

Прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока відмовилася прокоментувати ситуацію. Вона повідомила, що сьогодні із цього приводу буде проведена екстрена прес-конференція.