Тимошенко і Портнов зайняли кабінет Семенюк
11:24, 25 квітня 2008Політика
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Сорока відмовилася коментувати ситуацію
|Андрій Портнов
Про це ІМК заявила прес-секретар Соцпартії України Ірина Гаврилова.
"Валентина Петрівна після ефіру на Радіо "Свобода" їде до Фонду держмайна. А за її відсутності у приміщення Фонду зайшли прем`єр-міністр Юлія Тимошенко і депутат від БЮТ Андрій Портнов. Вони зайняли кабінет глави ФДМУ", - заявила вона.
На уточнююче запитання, звідки їй відома ця інформація, Ірина Гаврилова відповіла: "Це за інформацією прес-секретаря Семенюк-Самсоненко".
Прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока відмовилася прокоментувати ситуацію. Вона повідомила, що сьогодні із цього приводу буде проведена екстрена прес-конференція.
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