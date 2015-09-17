Тривають спроби заблокувати повернення в держвласність майна ДТСААФ – Філатов

Про це заявив голова Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат і член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Борис Філатов.

«Рішення щодо ДТСААФ не прийнято, немає кворуму. Він зірвався не просто так: з ДТСААФ виходили в тому числі і на мене, просили їх не ображати, бо поважна організація. Хабарів ніхто не пропонував, але йде незрозуміла гра: як людина обізнана, я розумію, що ці заходи і підходи не просто так», – сказав Борис Філатов за підсумками засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

На думку депутата, таким чином відбувається затягування справи «в надії, що потім можна буде домовитися».

Філатов нагадав, що ДТСААФ володіє величезною матеріально-технічною базою, яка є не врахованою і використовується на власний розсуд керівниками цієї організації. «Окрім старих автоматів, про які говорять в ДТСААФ, у них є і колосальна нерухомість: аеродроми, водонапірні башти, офіси, гуртожитки, адмінбудівлі», – додав він.

За інформацією Бориса Філатова, в проекті рішення комісії, яке депутати збиралися ухвалити, зокрема йшлося про те, що комісія пропонує Генеральному прокуророві взяти під особистий контроль розслідування всіх кримінальних проваджень, відкритих за фактами зловживань майном колишнього ДТСААФ, і забезпечити максимально швидке завершення розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності.