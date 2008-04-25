Експерт нарахував 10% приросту рейтингу Черновецького

За дослідженням соціологічної служби Research&Branding Group, рейтинг чинного мера Києва Леоніда Черновецького на сьогодні становить 37%. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив директор RBG Едуард Золотухін.

За його словами, «Віталій Кличко відстає від лідера виборчої кампанії в 2,5 раза (15,2 %), в спину якого дихає Віктор Піліпішин (7,6 %)». «Порівняно з дослідженням тижневої давності чинний мер додав 10%, Кличко втратив 4%, а глава Шевченківської райадміністрації підняв рейтинг більш як в 2 рази», – стверджує експерт.

Що ж до виборів в Київраду, то за даними Research&Branding Group, на цьому тижні рейтинг Блоку Леоніда Черновецького зріс на 2,5% і досяг 33,2%. Аналітики пов`язують це з «процесом поетапного поширення в суспільстві інформації про результати роботи мера та його команди за минулі два роки». «Чим більше люди дізнаються про те, що було реально зроблене владою за два роки, тим більше симпатиків з`являється в чинного мера та Блоку Леоніда Черновецького. Тобто рейтинг Черновецького зростає через те, що він якісніше працює з електоратом», – підкреслив Золотухін.

Водночас експерт відзначив, що спостерігається падіння рейтингу БЮТ «на рекордні для такого проміжку часу 6%». На думку Золотухина, це пов`язано із загальноекономічною кризою в країні, з одного боку, і прорахунками при формуванні партійного списку «київського» БЮТ, з другого. «Аналогічна тенденція спостерігається і з блоком Кличка (мінус 2 % порівняно минулим тижнем), оскільки ця політична сила проявляє активність тільки під час виборчого процесу, а в проміжку між виборами де-факто не існує», – вважає соціолог.

Соціологічне дослідження проводилося 18–24 квітня 2008 року, опитано 1200 респондентів, похибка становить 2,5%.