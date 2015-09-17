Рада схвалила затримання та арешт нардепа Мосійчука (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 262 народних депутати із 318, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, перед цим у сесійній залі генпрокурор Віктор Шокін передав голові Верховної Ради України Володимиру Гройсману подання на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Мосійчука.

Читайте такожГенпрокуратура пропонує зняти недоторканність з Мосійчука - ЗМІ

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участі Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення певних питань за гроші. Перед тим як продемонструвати відео, Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. Він зауважив, що в ході розслідування було проведено слідчо-розшукові дії і зібрано докази, які підтверджують провину депутата.