Джемілєв: акції проти блокади у окупованому Криму координувала російська поліція

Про це він повідомив журналістам у неділю, 20 вересня, на пропускному пункті Чонгар, передає Радіо Свобода.

«Як мені повідомили, там зібралось десь 25-30 осіб, серед них десь 5-6 кримських татар. Деякі повністю залежні від влади чи від якихось корупційних структур. Ну, кидали там якесь каміння. Направляла їх поліція, але, коли у селищі почали збиратись кримські татари біля будинків, вони розбіглись», – сказав Джемілєв.

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У Сімферополі та Бахчисараї члени раніше невідомої організації «Народний самоконтроль», яка називає себе «кримськотатарською» провели акції проти «продовольчої блокади» Криму та її ініціаторів – лідерів кримських татар Мустафи Джемілєва, Ленура Іслямова і Рефата Чубарова. У Бахчисараї протестувальники пікетували будинок Мустафи Джемілєва, а у Сімферополі – офіси компанії «СімСітіТранс» і телеканалу ATR, що належать Іслямову. Під час акцій вони закидали яйцями портрети лідерів кримських татар і спалили американський прапор.