Лідер тернопільської “Батьківщини” виграв суд у нардепа

Суд визнав неправдивою інформацію про вимагання головою Тернопільської обласної організації ВО “Батьківщина”, народним депутатом Василем ДЕРЕВЛЯНИМ двох мільйонів доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 9 га для ТОВ “Ровекс”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Тернопільський міськрайонний суд прийняв після звернення В.ДЕРЕВЛЯНОГО з позовом до радника директора ТОВ “Ровекс”, депутата міськради від БЮТ Сергія ТАРАШЕВСЬКОГО про захист честі, гідності та ділової репутації.

С.ТАРАШЕВСЬКИЙ у жовтні 2007 року під час прес-конференції звинуватив В.ДЕРЕВЛЯНОГО у тому, що той вимагав у нього плату за те, щоб депутати-“БЮТівці” проголосували за його питання. “Фракція голосує так, як заманеться одній людині. ДЕРЕВЛЯНИЙ мені казав, що моє питання “не пройде”. Василь Тимофійович очікував 2 млн. доларів. Ми сходилися на 1,2 млн. доларів”, - повідомив тоді С.ТАРАШЕВСЬКИЙ.

Суд визнав неправдивість слів С.ТАРАШЕВСЬКОГО щодо вимагання у нього В.ДЕРЕВЛЯНИМ грошей за сприяння у вирішенні земельного питання. Крім того, суд зобов’язав С.ТАРАШЕВСЬКОГО скликати прес-конференцію, на якій офіційно вибачитися перед В.ДЕРЕВЛЯНИМ, а також сплатити компенсацію за завдану народному депутату моральну шкоду в розмірі 5 тис. грн. (позивач вимагав 30 тис. грн.).

С.ТАРАШЕВСЬКИЙ рішення суду оскаржуватиме в апеляційному суді. За його словами, у суді першої інстанції не взяли до уваги покази свідків, які були присутніми при вимаганні хабара, тож він подає апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, з жовтня 2007 в обласному осередку “Батьківщини” триває конфлікт. Восьмеро депутатів міськради, які були виключені з фракції БЮТ після того, як проголосували на сесії за питання С.ТАРАШЕВСЬКОГО, створили громадську організацію “За справедливу Батьківщину”, і добиваються звільнення В.ДЕРЕВЛЯНОГО з посади голови обласної організації ВО “Батьківщина”.