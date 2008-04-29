Шуфрич іменем Господа ”відбрив” охорону Ющенка і вліз попереду Президента

Незадоволення прихожан Києво-Печерської лаври викликав кортеж Президента. Віктор Ющенко встиг на закінчення святкової пасхальної служби, яку правив предстоятель УПЦ митрополит Володимир. «Царі і ті пішки по Лаврі ходили...», - за даними Сегоднясаме таким шепотом натовп віруючих зустрів десяток авто президентського кортежу, який заїхав прямо на територію Лаври. У оточенні президента кажуть, що так могли зробити з міркувань безпеки...

За кілька годин до візиту Ющенка до Лаври на службу прийшов лідер ПР Віктор Янукович. У храм він прибув без дружини, але у супроводі десятка видних "регіоналів". Відстоявши службу, регіонали вишикувалися у дворі Лаври, щоб їм освятили пасхальні приношення. Якраз у цей момент охорона президента готувала місце для голови держави. На "лінії вогню" опинився Нестор Шуфрич, і коли його попросили потіснитися, він заявив, що перед Богом усі рівні. Шуфрич зайняв місце, де охорона планувала розмістити президента. Потім вже, коли митрополит Володимир почав роздавати фарбовані яйця, оскільки Шуфрич стояв на самому кращому місці, саме йому дісталося перше яйце, яке мав отримати президент.