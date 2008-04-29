Нашоукраїнець знає, як позбутися сірих мишей, водіїв і олігархів

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН переконаний, що вибори до місцевих рад повинні відбуватися тільки за мажоритарною системою.

Про це він сказав в інтерв’ю сайту “Гарт”.

У той же час, на його думку, вибори до Верховної Ради мають проходити за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Це, за словами депутата, дасть можливість знизити рівень корупції.

«Голосування за відкритими списками означатиме, що громадяни обиратимуть відомих людей. Між цими людьми існуватиме конкуренція, і тоді уже не буде «сірих мишей», водіїв і олігархів», - вважає Ю.КАРМАЗІН.

Він також зауважив, що прохідний бар’єр до парламенту має залишатися незмінним.