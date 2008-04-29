Нашоукраїнець знає, як позбутися сірих мишей, водіїв і олігархів
12:36, 29 квітня 2008Політика
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Кармазін про вибори до місцевих рад
Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН переконаний, що вибори до місцевих рад повинні відбуватися тільки за мажоритарною системою.
Про це він сказав в інтерв’ю сайту “Гарт”.
У той же час, на його думку, вибори до Верховної Ради мають проходити за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Це, за словами депутата, дасть можливість знизити рівень корупції.
«Голосування за відкритими списками означатиме, що громадяни обиратимуть відомих людей. Між цими людьми існуватиме конкуренція, і тоді уже не буде «сірих мишей», водіїв і олігархів», - вважає Ю.КАРМАЗІН.
Він також зауважив, що прохідний бар’єр до парламенту має залишатися незмінним.
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