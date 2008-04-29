Конституційний Суд розпочав розгляд справи щодо указу Ющенка

Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про виведення внутрішніх військ з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкування їх главі держави.

Зокрема, як повідомляється на офіційному сайті КСУ, на пленарному засіданні суд розпочав у формі письмового слухання розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України“.

У цій справі Конституційний Суд завершив письмове слухання і перейшов до закритої частини пленарного засідання для прийняття Рішення.

Суддею-доповідачем у справі визначено Володимира КАМПО.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня, В.ЮЩЕНКО своїм указом вивів внутрішні війська з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і підпорядкував їх главі державі.

Крім того, Президент своїм розпорядженням доручив внутрішнім військам охороняти громадський порядок навколо важливих державних об’єктів.

1 червня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 25 травня 2007 року № 474/2007 „Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України”.