У аварії МІ-8 Турчинов звинуватив ”недосвідченого” пілота

Вертольотом Мі-8, який учора вранці зазнав аварії в Чорному морі, управляв не стажист, а просто недосвідчений пілот.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Він (пілот – УНІАН) просто недавно почав управляти вертольотом. Є інформація, що мав лише двомісячний досвід роботи саме на посаді першого пілота, він довгий час працював помічником пілота», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Він повідомив, що після аварії вертольота ситуація на платформі нормалізована, а тіла загиблих зараз везуть у морг однієї з сімферопольських лікарень, де буде проведене їх упізнання.

О.ТУРЧИНОВ запевнив, що уряд виділить компенсації сім`ям загиблих у катастрофі. При цьому він не назвав суми, яка буде виділена для цього. Він також висловив сподівання, що «Чорноморнафтогаз» і НАК «Нафтогаз України» у свою чергу також виділять кошти для компенсації сім`я загиблих.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що Урядова комісія продовжує дотримуватися версії, що аварія сталася з вини пілота, котрий управляв вертольотом. Утім остаточна причина аварії буде названа після завершення розслідування, а також вивчення записів «чорного ящика».

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня о 9.38 під час посадки на плавучу бурову платформу "Тавріда" в Чорному морі. На борту вертольота знаходилися 17 співробітників платформи і 3 члени екіпажу, всі вони загинули.

Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі "Тавріди", перекинувся і зайнявся. О 09.48 працівниками платформи пожежа була ліквідована.

28 квітня розпорядженням Кабінету міністрів України створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8. Голова комісії - міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

Учора повідомлялося, в Урядовій комісії висловлювали припущення, що в аварії винен стажист, який не мав допуску до самостійних польотів.

У той же час у "Чорноморнафтогазі" заявили, що за штурвалом вертольота був досвідчений пілот.