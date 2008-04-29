Ющенку не пощастило: Медведєв виконає обіцянку, яку дав вночі після виборів

Новообраний президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ після вступу на посаду глави держави перші візити нанесе до Казахстану й до Китаю.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

«Як я й обіцяв у ніч після виборів, я поїду спочатку до Казахстану – близької нам країни, а з Казахстану до Китаю, це й буде перший міжнародний вояж», – повідомив Д.МЕДВЕДЄВ у розмові зі співробітниками газети «Аргументы и факты». Він підкреслив, що ця «ексклюзивна інформація оприлюднюється вперше». На запитання, чи поїде обраний президент на чемпіонат Європи з футболу, Д.МЕДВЕДЄВ відповів негативно: «Не планую, але вболіватиму».

Як повідомлялося, раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що хотів би, щоб свій перший закордонний візит Д.МЕДВЕДЄВ здійснив в Україну.