У партії "Самопоміч" заявили про створення її клона для участі у виборах

Про це "Самопоміч" написала на своїй сторінці у Facebook.

"ЦВК зареєструвала для участі у місцевих виборах клона "Самопомочі". Партію створили одразу, щойно ми оголосили про такий намір у жовтні 2012 року. Досі вона була бездіяльною. Нарешті її вирішили використати на виборах", - йдеться у повідомленні партії.

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При цьому "Самопомочі" стало відомо, що головою клону є екс-помічник і довірена особа на виборах 2012 року нардепа від "Свободи" Юрія Левченка Степан Кударенко. Також член "центральної ради" клона - довірена особа в 2012 році кандидата у парламент від "Свободи" Андрія Іллєнка Анастасія Свердел.

"Ми зараз нікого не звинувачуємо, хоча є інформація, хто стоїть за організацією і майбутнім використанням клона у брудній грі. Для початку просимо Андрія Іллєнка та Юрія Левченка дати свої коментарі: що роблять ваші люди в цій афері; чи є ви свідомими учасниками афери, чи вас використали "в темну", - зажадали пояснень у "Самопомочі".