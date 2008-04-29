Турчинов сподівається, що його ”технічні” супротивники підуть добровільно

Кандидат від Блоку Юлії Тимошенко на посаду мера Києва Олександр ТУРЧИНОВ сподівається, що деякі з технічних кандидатів відмовляться брати участь у виборах мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, чи не складно буде киянам зорієнтуватися в достатньо великому списку кандидатів на посаду столичного голови.

“Багато технічних кандидатів, кандидатів, які просто створюють проблеми, але я сподіваюся, що деякі з них знімуть свої кандидатури своєчасно”, - заявив О.ТУРЧИНОВ, підкресливши, що якщо виборець захоче знайти в списку прізвище кандидата, за якого хоче віддати свій голос, то йому вдасться це зробити.

Нагадаємо, що київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 116 суб`єктів виборчого процесу на дострокових виборах у столиці 25 травня.

Зокрема, зареєстровано 79 кандидатів на посаду мера Києва і 37 партій і блоків зі списками кандидатів у депутати Київської міської ради.