Луценко каже, що його відомство стежить за діяльністю мерів 5 міст

15:57, 29 квітня 2008
Політика
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У міністра накопичилися питання

У міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є питання стосовно діяльності міських голів Києва, Харкова, Тернополя, Львова і Кіровограда.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив в ефірі “5 каналу” передає “Ліга”.

За словами міністра, правоохоронні органи ведуть спостереження за діяльністю мерів зазначених міст і не приховують цього.

 

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