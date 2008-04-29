Луценко каже, що його відомство стежить за діяльністю мерів 5 міст
15:57, 29 квітня 2008Політика
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У міністра накопичилися питання
У міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є питання стосовно діяльності міських голів Києва, Харкова, Тернополя, Львова і Кіровограда.
Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив в ефірі “5 каналу” передає “Ліга”.
За словами міністра, правоохоронні органи ведуть спостереження за діяльністю мерів зазначених міст і не приховують цього.
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