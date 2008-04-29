Комарницький: Рейтинг Блоку Черновецького збігся з номером в бюлетені

Сьогодні Територіальна виборча комісія міста Києва провела жеребкування серед місцевих організацій партій і блоків, які будуть брати участь у дострокових виборах до Київради 25 травня. За результатами жеребкування Блок Леоніда Черновецького у виборчому списку опинився на 31 місці.

«Упевнений, що цей номер буде для нас щасливим. Адже зараз рейтинг Блоку Черновецького збігається із цим номером», - сказав у коментарі журналістам голова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денис Комарницький.

Водночас він упевнений у тому, що їх рейтинг зростатиме й надалі, і що у блок в Київраді здобуде більшість. «Сподіваюся, що людям вдасться розібратися в метрових списках, вони знайдуть потрібний номер і проголосують», - підкреслив Комарницький.