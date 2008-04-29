У блоці Кличка розраховують на перше місце в Київраді

Лідер однойменного блоку Віталій КЛИЧКО переконаний, що його блок на виборах до Київради набере не менше 35% голосів киян, що дозволить сформувати йому більшість у Київській міській раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, про це політик заявив сьогодні журналістам.

Коментуючи результати жеребкування у київській ТВК, згідно з якими Блок Кличка отримав 12-й номер у виборчому бюлетені, В.КЛИЧКО заявив, що цей номер стане переможним для його блоку на виборах.

«Головне не місце у виборчому бюлетені, а місце, яке займе Блок у Київміськраді. Я переконаний, що це буде перше», - підкреслив В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, для участі у дострокових виборах до Київради, що відбудуться 25 травня, зареєстровано 37 партій і блоків.