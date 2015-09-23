"Відродження" відправить у мери Харкова Кернеса, а за крісло мера Одеси буде боротися Фабрикант

Відповідні рішення були прийняті за результатами конференцій, що пройшли в Одесі, Дніпропетровську, Харкові та Полтаві.

Так, на виборах міського голови Харкова партію «Відродження» представлятиме діючий мер Геннадій Кернес. Він же очолить список політсили на виборах до міської ради.

“Ми об’єдналися не сьогодні і не вчора, а кілька років тому. Ми забезпечили стабільність. Ми з вами заклали фундамент для майбутнього відродження Харкова. Я підтримую політичну партію “Відродження” і думаю, ми разом з вами покажемо хороший результат в ході місцевих виборів”, – заявив під час виступу Геннадій Кернес.

В Одесі балотуватись на посаду міського голови від партії «Відродження» буде Світлана Фабрикант.

У Дніпропетровську кандидатом в мери від «Відродження» було обрано Анатолія Крупського, нині він є першим заступником міського голови Дніпропетровська, а також очолює міську організацію політичної сили. Список партії “Відродження” на виборах депутатів обласної ради Дніпропетровщини очолить Володимир Куцін, голова правління, генеральний директор “Нікопольського заводу феросплавів”, керівник обласного осередку партії на Дніпропетровщині.

У своєму виступі Володимир Куцін представив План відродження Дніпропетровщини, із яким політична сила піде на місцеві вибори, а також презентував кандидатів в депутати обласної ради.

“У нас є чітка програма дій. Спільно з кращими експертами країни ми розробили системну програму, розраховану на 5 років. Ми впевнені, що для видимих змін на краще не потрібно чекати десятиліття. Вже зараз у нас є всі ресурси – інтелектуальні та організаційні. Досить чекати реалізації абстрактних обіцянок! Необхідно діяти!”, – заявив під час виступу Володимир Куцін.

Одним з кандидатів в депутати Дніпропетровської облради буде також екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.

На Полтавщині список партії «Відродження» на виборах до Обласної ради очолить нині народний депутат, а також керівник обласного осередку партії Олег Кулініч.

“За три місяці роботи нам вдалося зібрати сильну, професійну і відповідальну команду. В ній є керівники приватних підприємств, аграрії, освітяни, лікарі – все це люди, які знають, як управляти великими колективами. Тому мені дуже приємно очолювати цю команду, яка, на відміну від деяких інших політичних сил, створювалася не під тиском, а на основі взаєморозуміння, спільного бачення ситуації в країні, спільних завдань і планів», – зазначив Олег Кулініч. Він додав, що Партія «Відродження» розраховує на високі результати на місцевих виборах в Полтавській області.

Повний список кандидатів від партії «Відродження» на місцевих виборах буде оприлюднений за результатами всіх регіональних конференцій.

За словами голови Політради партії Віталія Хомутинніка, «Відродження» поведе на місцеві вибори близько 10 тисяч кандидатів.