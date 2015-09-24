Філатов: Команда Ахметова-Вілкула - тримає в "комунальних заручниках" третину Дніпропетровська

Про це заявив лідер політичної партії «УКРОП» і голова спеціальної парламентської комісії з питань приватизації Борис Філатов, під час виїзного засідання комісії, яке відбулося в Дніпропетровську. Члени комісії в рамках засідання здійснили візит на Придніпровську ТЕС і ознайомилися з її роботою. "Приведення як виправдання відсутність запасів вугілля не витримує критики. Згідно з Законом України «Про теплоенергетику», компанія зобов'язана підтримувати необхідні для безперебійної роботи запаси вугілля. І у команди Ахметова-Вілкула є можливості поповнення цього запасу", - розповів Борис Філатов.

За його словами справжня причина незадовільної роботи ТЕС і як наслідок, відсутність гарячої води у багатьох районах Дніпропетровська полягає в тому, що послуги, які надаються Придніпровською ТЕС просто перестали приносити власникам підприємства бажану рентабельність. - Людські долі в цьому випадку їх мало хвилюють, - додав Філатов.

"До чого може призвести повна або часткова монополія - ​​ми бачимо на прикладі Придніпровської ТЕС, чиї власники - команда Ахметова-Вілкула - фактично тримають у «комунальних заручниках» третину городян", - додав він. Але депутат не має наміру залишати жителів Дніпропетровська наодинці з монополістом і проблемами.

За словами політика сьогодні необхідно прийняти ряд заходів, які посилять відповідальність покупців енергетичних активів України за невиконання своїх зобов'язань. "Ми прийняли рішення рекомендувати втрутитися в ситуацію Генпрокуратурі, Фонду держмайна, Антимонопольному комітету та низці інших відомств. Більше того, щоб уникнути такі ситуації надалі, будемо на етапі приватизації енергетичних активів України вносити пункти про посилення відповідальності за припинення енергозабезпечення населення. Дніпропетровськ і його жителі не повинні страждати від незрозумілих амбіцій окремих бізнесменів і політиків", - резюмував Філатов.

Придніпровська ТЕС була продана в 2011 році, коли областю керував Олександр Вілкул, компанії ДТЕК, що належить Рінату Ахметову. Уже не вперше команда Ахметова-Вілкула використовує Придніпровську ТЕС як майданчик для шантажу влади. Відключити гарячу воду дніпропетровцям вони погрожували в липні 2013 року, якраз після того, як Вілкул покинув пост губернатора Дніпропетровщини.