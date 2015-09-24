ЄС розгляне надання фінпідтримки Україні після ухвалення закону про держслужбу - Томбінський

Про це йдеться у заяві голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, яку він зробив після зустрічі президента України Петра Порошенка з Комісаром ЄС з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності Вєрою Юровою.

У заяві сказано, що сьогодні під час візиту Юрової відбулися дуже конструктивні дискусії з Порошенком. "Це дає мені цілковиту впевненість у тому, що Порошенко прагне підтримати Верховну Раду у її роботі над Законом про державну службу з метою ухвалити його у другому читанні – після парламентської роботи зі змін і коментарів, озвучених депутатами", - сказав дипломат.

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Як зазначив Томбінський, експерти ЄС готові допомогти Верховній Раді завершити роботу над важливим законом, який закладає підвалини для всеосяжної реформи сфери державного управління.

"Після ухвалення Закону про державну службу і підготовки супровідної стратегії та плану дій з їх реалізації, Євросоюз буде готовий розглянути надання фінансової підтримки для цієї важливої реформи", - наголосив Томбінський.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прийняття закону про державну службу України є однією з вимог для отримання нашою країною макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро від ЄС.