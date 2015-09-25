МЗС України стурбоване спробами терористів блокувати доставку гуманітарних вантажів на Донбас

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України щодо блокування діяльності міжнародних гуманітарних організацій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

В МЗС переконані, що такі безвідповідальні дії є неприпустимими з огляду на наближення осінньо-зимового періоду та збільшення гуманітарних потреб цивільного населення.

«Вони суперечать міжнародно визнаним гуманітарним принципам, порушують міжнародне гуманітарне право, а також Мінські домовленості, які передбачають безпечний доступ, доставку, зберігання та розподіл гуманітарної допомоги серед тих, хто її потребує», - нагадали в українському зовнішньополітичному відомстві.

У документі наголошується, що міжнародні гуманітарні організації, які надають Україні гуманітарну допомогу, належним чином акредитовані Міністерством закордонних справ України відповідно до національного законодавства і не потребують жодної додаткової «реєстрації».

«В Україні підтверджують свою відданість та виняткову важливість співробітництва з міжнародними гуманітарними організаціями та надалі усіляко сприятимуть організації безперебійної доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню, що проживають на окупованих територіях Донбасу», - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О’Браєн заявив, що бойовики угруповання «ЛНР» наказали співробітникам міжнародних гуманітарних організацій залишити контрольовані терористами території сходу України.

За його словами, підтримувані Росією терористи наказали агенціям ООН та кільком організаціям з охорони здоров’я завершити діяльність на окупованих територіях до кінця цього тижня.